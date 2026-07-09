"Geradezu zynisch"

Güngör zeigte sich entsetzt über den Stand der Umsetzung. "Ich hätte unterstellt, dass wir weiter sind." Die Ministeriumsantwort zeige, dass die CDU/BSW/SPD-Landesregierung die entsprechenden Krankheitsbilder nicht ernst nehme und offenkundig auch nicht verstehe. Dass es in der Antwort zum Beispiel auch heiße, es sei keine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ME/CFS- und Long-Covid-Kranke geplant, sondern auf verschiedene bestehende Angebote verwiesen werde, "ist geradezu zynisch", sagte Güngör. Die Betroffenen hätten ja gerade nicht die Kraft, von einem Arzt zum nächsten oder einem Beratungsangebot zum nächsten zu gehen, sagte sie.