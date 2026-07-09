Erfurt (dpa/th) - Zwei Jahre nach einer Landtagsinitiative zur Verbesserung der Situation von Betroffenen gibt es in Thüringen weiterhin kein Verzeichnis von spezialisierten Ärzten zur Behandlung der Erschöpfungserkrankungen ME/CFS und Long Covid. Das geht aus einer Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linke-Landtagsabgeordneten Lena Saniye Güngör hervor. "Ein Ärzteverzeichnis besteht derzeit nicht", heißt es in der Antwort. Das gilt auch für eine Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die besonderen Probleme der Erkrankten. Eine solche Aufklärungskampagne sei "nicht angedacht", teilt das Ministerium in der Antwort mit.