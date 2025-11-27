Linke in Suhl: Fusion mit Kreisverband ist geplant

 
Die Stadtverband der Suhler Linken und der Kreisverband Schmalkalden-Meiningen wollen fusionieren. Das ist eine der Aufgaben des neuen Stadtvorstands.

Der linke Stadtvorstand Suhl: Philipp Weltzien, Jonas Kühnert, Philipp Leibling, Lisa Riedrich, Claudia Höpfner, Steffen Hartwig, Norbert Fuchs und Ronja Lenz(von links). Foto: privat

Die Linken in Suhl haben auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung vor wenigen Tagen einen neuen, achtköpfigen Stadtvorstand gewählt. Der Vorstand ist nicht nur jünger, sondern bildet auch ein breites gesellschaftliches Spektrum der Stadt ab – beruflich, politisch und kulturell. Zum Vorsitzenden wurde Steffen Hartwig gewählt. Ronja Lenz übernimmt die Geschäftsführung, Jonas Kühnert das Amt des Schatzmeisters. Den Vorstand komplettieren Lisa Riedrich, Norbert Fuchs, Philipp Leibling, Philipp Weltzien und Claudia Höpfner.

Mit Philipp Weltzien gehört dem Vorstand nun auch der Landesvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN-BdA Thüringen) an. Mit Lisa Riedrich ist zugleich eine sehr junge Frau im Team vertreten, die frische Perspektiven und neue Energie einbringt.

„Die acht Vorstandsmitglieder engagieren sich darüber hinaus in Gewerkschaften, Sportvereinen und gesellschaftlichen Initiativen. Sie stehen mitten im Leben – als Bankangestellter, Eisenbahner, Erzieherin oder in anderen Berufen. Dieses breite Spektrum macht den neuen Vorstand zu einem echten Abbild der Stadt Suhl“, betont Vorsitzender Steffen Hartwig.

„Antifaschismus ist DNA der Linken“

Im Mittelpunkt ihrer politischen Arbeit stehen weiterhin soziale Gerechtigkeit, der Einsatz für Frieden und eine klare antifaschistische Haltung. „Antifaschismus ist die DNA der Linken in Suhl – und in diesem Vorstand leben das alle“, hieß es während der Versammlung.

Ein zentrales Thema der kommenden Monate wird die Strukturreform der Linken in Südthüringen sein. Der neue Vorstand bereitet die geplante Fusion des Stadtverbandes Suhl mit dem Kreisverband Schmalkalden-Meiningen vor. Ziel ist es, politische Kräfte zu bündeln, organisatorische Strukturen zu stärken und die Linken in der Region nachhaltiger aufzustellen. „Mit einem vielfältigen, engagierten und jünger gewordenen Team blicken die Linken Suhl selbstbewusst in die Zukunft. Der neue Vorstand möchte künftig wieder stärker in der Stadtgesellschaft sichtbar sein und politische Akzente setzen“, formuliert Steffen Hartwig wichtige Aufgaben für die nächsten Monate.