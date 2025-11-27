Linke in Suhl: Fusion mit Kreisverband ist geplant

Die Linken in Suhl haben auf ihrer Gesamtmitgliederversammlung vor wenigen Tagen einen neuen, achtköpfigen Stadtvorstand gewählt. Der Vorstand ist nicht nur jünger, sondern bildet auch ein breites gesellschaftliches Spektrum der Stadt ab – beruflich, politisch und kulturell. Zum Vorsitzenden wurde Steffen Hartwig gewählt. Ronja Lenz übernimmt die Geschäftsführung, Jonas Kühnert das Amt des Schatzmeisters. Den Vorstand komplettieren Lisa Riedrich, Norbert Fuchs, Philipp Leibling, Philipp Weltzien und Claudia Höpfner.