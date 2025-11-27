Linke in Suhl: Fusion mit Kreisverband ist geplant

Ein zentrales Thema der kommenden Monate wird die Strukturreform der Linken in Südthüringen sein. Der neue Vorstand bereitet die geplante Fusion des Stadtverbandes Suhl mit dem Kreisverband Schmalkalden-Meiningen vor. Ziel ist es, politische Kräfte zu bündeln, organisatorische Strukturen zu stärken und die Linken in der Region nachhaltiger aufzustellen. „Mit einem vielfältigen, engagierten und jünger gewordenen Team blicken die Linken Suhl selbstbewusst in die Zukunft. Der neue Vorstand möchte künftig wieder stärker in der Stadtgesellschaft sichtbar sein und politische Akzente setzen“, formuliert Steffen Hartwig wichtige Aufgaben für die nächsten Monate.