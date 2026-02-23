Die Zahl der globalen Konflikte ist nicht gering und auch die Aufzählung solcher durch Landtagsmitglied Linda Stark (Linke) geriet zu einer beachtlichen Liste – von den Kontroversen auf der Münchner Sicherheitskonferenz über dem Zugriff der Vereinigten Staaten auf Venezuela, den Flüchtlingswellen und einem im Raum stehenden Deal des US-Präsidenten Donald Trump mit den Mullahs im Iran reichte das gesetzte Themenspektrum.