Als Katharina Schmidt ihren neuen Arbeitsplatz als Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Reinhold-Huhn-Straße antrat, hatte sie noch keinen Fuß in das ohnehin an die besondere Ästhetik öffentlicher DDR-Bauten gemahnende Schulgebäude gesetzt, als ihr eine kleine, eingezäunte Fläche beinahe schmerzhaft in die Augen stach. Wo vorne an der Straße das Bushäuschen steht, direkt hinter dem eigentlichen Schulzaun, waren einige Quadratmeter zwischen Haus und Bürgersteig komplett abgetrennt – eingeknastet förmlich, von allen Seiten, durch metallene Streben. Die Gründe für diese Abtrennung erschlossen sich ihr mitnichten: Kontaminierter Boden etwa? Ein Weltkriegsblindgänger tief unter der Grasnarbe? Eine jener Absurditäten in Sachen Grundstückseigentümerschaft?