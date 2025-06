Wie gut, dass es die 300 Jahre alte, prächtige Dorflinde von Benshausen gibt. Ohne sie und ihren wohltuenden Schatten hätten es die vielen Zuschauern des 30. Lindentanzfestes an diesem sonnigen und knallheißen Juni-Samstag kaum ausgehalten. So aber lässt es sich leben an den Bierzeltgarnituren rings um den mächtigen Stamm; mit einem feinen Weinchen vom Winzer aus dem unterfränkischen Nordheim, einem kühlen Blonden, selbst gebackenem Kuchen oder Bratwurst. Und mit einem bemerkenswerten Programm auf hohem tänzerischen Niveau, mit dem das Tanzhaus seinem Credo „Alt und jung gemeinsam“ einmal mehr vollauf gerecht wird.