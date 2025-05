Im Ilmenauer Stadtrat meldeten sich am Dienstag die Ilmenauer Architektinnen Barbara Schramm und Maria Besinger mit einer Kritik: In der Bürgerfragestunde merkten sie an, dass die Entwurfsplanung für die öffentliche Toilette in der Ilmenauer Lindenstraße gar nicht passend sei für eine Einfahrtsstraße in die Stadt.