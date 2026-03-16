Damian kommt aus Suhl, ist elf Jahre alt, ein Kind mit Down Syndrom und Herzfehler. Seit 2023 besucht er die Lindenschule – und fühlt sich dort wohl. Vom ersten Augenblick an. Seine Eltern haben lange gesucht, bevor sie in Schleusingen gelandet sind. Hier lernt Damian nun fürs Leben. „Wir sind überglücklich gewesen, dass wir diese Schule gefunden haben. Sie ist perfekt für unseren Sohn. Hier hört Inklusion nicht an der Schultür auf“, sagt Angie Höhne aus Suhl, Damians Mutter. Seit ihr Sohn in Schleusingen lernt, habe er „extrem viele Fortschritte“ gemacht, Zuneigung erfahren, Vertrauen und Liebe. „Für Damian wäre die Schulschließung eine Katastrophe. Er würde aus dem gewohnten, geschützten Umfeld gerissen. Und wie weiter?“