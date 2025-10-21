Dieses Jahr gab es aber noch mehr Anlässe zum Feiern, neben der Kerwa standen noch zwei Jubiläen an, die gebührend gefeiert wurden. Zum einen wurde der Trachtenverein Schumlach e.V. 35 Jahre alt und die Schumlacher Trachtenkapelle blickt auf sein 30-jähriges Gründungsjubiläum zurück. Somit präsentiert sich das große Fest nicht nur als klassisches Kirchweih-Volksfest, sondern auch als Ausdruck lebendiger Heimatpflege und Vereinsarbeit auf höchstem Niveau.