Lindenberg feiert Plaakerwa vom 16. bis 20. Oktober. Los geht’s Donnerstag und Freitag ab 17 Uhr im Vereinsheim „Zur alten Schule“ mit dem traditionellen „Kerwa a´trinken“ und Kirchweihspeisen unter der Regie des Lindenberger Feuerwehrvereins. Am Freitag startet um 17.30 Uhr der Fackelumzug am Hundeplatz Rotheul, anschließend gibt es den Festkommers „35 Jahre Trachtenverein Schumlach“ mit Musik der Trachtenkapelle „Schumlach“, die auch 30-jähriges Jubiläum feiert. Im beheizten Festzelt der Schumlacher gibt es Fleckessen und andere Kerwesspeisen. Für Musik sorgt DJ Setter – der Eintritt ist frei. Am Samstag starten ab 8 Uhr die Standela mit den Schumlacher Trachtlern. Ab 21 Uhr heizen „Echt Stark“ im Festzelt ein. Der Kirchweihsonntag steht im Zeichen des Familiennachmittags ab 14 Uhr unter dem Motto „Best of der letzten 10 Jahre“. Gegen 20 Uhr wird die Kerwa zu Grabe getragen. Montag ist Frühschoppen ab 8 Uhr. Alle Kartler sind eingeladen und die, die zünftig feiern wollen. Mittags kredenzt der Trachtenverein Kerwesspeisen. Feuerwehr und Trachtler freuen sich auf viele Gäste. Infos im Internet unter www.trachtenverein-schumlach.de