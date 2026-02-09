Der Schumlacher Trachtenverein lud auch dieses Jahr vor den Faschings-Höhepunkten zum närrischen Treiben für Jung und Alt in die Faschingshochburg nach Lindenberg ein. Am vergangenen Wochenende startete am Nachmittag der traditionelle Kinderfasching im voll besetzten närrisch dekorierten Zelt als auch die große Faschingssause am Abend unter der Regie von Schumlachs Frontfrau Heike Thieg, die selbst persönliche Belange, wie ihren Geburtstag am Sonntag, zum Wohle des Ehrenamtes erstmal hintenanstellt. Diese Veranstaltung, und es war nicht die einzige im Sonneberger Unterland, hat sich längst zu einem Mega-Event im kulturellen Kalender der Region entwickelt und lockt nicht nur Einheimische nach Lindenberg.