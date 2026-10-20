Lindenberg: Mit Banjo und Kochlöffel durchs Leben

Es gibt Menschen, die mit ihrer ganz besonderen Art jede Gesellschaft bereichern. Reinhard Glier aus Lindenberg gehört zweifellos dazu. Mit seiner Liebe zur Musik, aber auch zur Feuerwehr, seinem unverwechselbaren Humor und seiner herzlichen Art sorgt er seit Jahrzehnten für gute Laune. Auf der diesjährigen Lindenberger Kerwa wurde das Unterländer Original im Festzelt als Kameramann gesichtet und von Moderator Sandro Liebermann besonders begrüßt, feierte er doch im Sommer seinen 80. Geburtstag. Eine schöne Gelegenheit, einen Mann in den Mittelpunkt zu stellen, der das gesellige Leben seiner Heimat auf vielfältige Weise mitprägt.