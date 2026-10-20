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Lindenberg Mit Banjo und Kochlöffel durchs Leben

Sibylle Lottes

Reinhard Glier aus Lindenberg, ein echtes Unterländer Original, das mit Musik, Humor und Herzlichkeit begeistert, war natürlich auch auf der Lindenberger Kerwa zu Gast.

Lindenberg: Mit Banjo und Kochlöffel durchs Leben
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Reinhard Glier im Festzelt. Foto: Sibylle Lottes
Von Sibylle Lottes

Es gibt Menschen, die mit ihrer ganz besonderen Art jede Gesellschaft bereichern. Reinhard Glier aus Lindenberg gehört zweifellos dazu. Mit seiner Liebe zur Musik, aber auch zur Feuerwehr, seinem unverwechselbaren Humor und seiner herzlichen Art sorgt er seit Jahrzehnten für gute Laune. Auf der diesjährigen Lindenberger Kerwa wurde das Unterländer Original im Festzelt als Kameramann gesichtet und von Moderator Sandro Liebermann besonders begrüßt, feierte er doch im Sommer seinen 80. Geburtstag. Eine schöne Gelegenheit, einen Mann in den Mittelpunkt zu stellen, der das gesellige Leben seiner Heimat auf vielfältige Weise mitprägt.

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Aufgewachsen in Lindenberg, verbrachte Reinhard seine Kindheit behütet bei seiner Oma. Schon früh entdeckte er seine Leidenschaft für die Musik und griff zu Gitarre und Banjo. Gerade das Banjo erfreute sich in den 1960er-Jahren großer Beliebtheit und wurde zu einem seiner musikalischen Begleiter. Bald schloss sich Reinhard der damals neu gegründeten Club-Kombo in Mupperg an. Dort wurde nicht nur gemeinsam musiziert, sondern auch ein ganz besonderes Kapitel seines Lebens geschrieben. Er lernte seine Frau Hannelore kennen und lieben. Aus der gemeinsamen Begeisterung für die Musik entwickelte sich eine Liebe fürs Leben.

Wortwitz, Schlagfertigkeit und Humor

Beruflich war Reinhard als Diplom-Ingenieur bei der damaligen Thuringia in Oberlind tätig. Doch nicht nur mit technischem Sachverstand wusste er zu überzeugen. Sein Wortwitz, seine Schlagfertigkeit und sein unverwechselbarer Humor machten ihn schon immer zu einem gern gesehenen Gesprächspartner und zu einem Original, das weit über Lindenberg hinaus bekannt ist.

Auch musikalisch blieb Reinhard seiner Leidenschaft bis heute treu. Bei den Original Unterländer Musikanten spielte er Gitarre und Bassgitarre und bereicherte damit zahlreiche Veranstaltungen. Für ihn ist Musik weit mehr als ein Hobby. Sie gehört einfach zum Leben und zum geselligen Miteinander.

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Wer Reinhard kennt, weiß allerdings auch, dass es nicht immer eine große Bühne und eine komplette Band braucht, um für Unterhaltung zu sorgen. Auf Festen ist er nach wie vor gern gesehen und hat oft ein besonderes Instrument im Gepäck. Mit seinen Esslöffeln versteht er es, eine kleine Show abzuziehen, den Takt anzugeben und das Publikum zum Staunen, Schmunzeln und Mitmachen zu bewegen. Was für andere vielleicht nur Küchenbesteck ist, wird bei ihm zum Instrument und zum Garant für gute Stimmung.

Dass Reinhard Glier auf der Lindenberger Kerwa im Festzelt ein besonderer Gruß zuteil wurde, passt deshalb bestens. Er steht für eine Art von Geselligkeit, die Menschen zusammenbringt, mit Musik, einem lockeren Spruch und viel Herzlichkeit. Seine Geschichte zeigt, wie sehr einzelne Persönlichkeiten das Leben in einer Gemeinde bereichern und Traditionen lebendig halten können.

Mit Gitarre, Banjo und seinen unverwechselbaren Löffeleinlagen ist Reinhard Glier längst zu einem festen Bestandteil der Unterländer Lebensart geworden. Ein humorvoller Musikant, ein geselliger Mensch und ein echtes Original, das mit seiner ganz eigenen Mischung aus Können und Charme immer wieder für besondere Momente sorgt.