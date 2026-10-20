Lindenberg: Mit Banjo und Kochlöffel durchs Leben

Unsere Empfehlung für Sie Lindenberg Märchenzauber und Trachtentänze Vier Tage ausgelassene Feierlaune: Die Lindenberger Plaakerwa zeigte eindrucksvoll, was eine Dorfgemeinschaft gemeinsam auf die Beine stellen kann.

Wer Reinhard kennt, weiß allerdings auch, dass es nicht immer eine große Bühne und eine komplette Band braucht, um für Unterhaltung zu sorgen. Auf Festen ist er nach wie vor gern gesehen und hat oft ein besonderes Instrument im Gepäck. Mit seinen Esslöffeln versteht er es, eine kleine Show abzuziehen, den Takt anzugeben und das Publikum zum Staunen, Schmunzeln und Mitmachen zu bewegen. Was für andere vielleicht nur Küchenbesteck ist, wird bei ihm zum Instrument und zum Garant für gute Stimmung.