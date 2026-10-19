Wenn in Lindenberg Mitte Oktober die Plaakerwa gefeiert wird, stehen Brauchtum, Geselligkeit und ein starkes Miteinander im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr erwartete die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das zahlreiche Helfer, Vereine und Musiker mit viel Herzblut gestalteten. Den Auftakt organisierte der Feuerwehrverein Lindenberg mit dem traditionellen Antrinken der Kerwa und den beliebten Kirchweihspeisen. Anschließend folgten vier ereignisreiche Tage, bei denen vor allem der Trachtenverein Schumlach federführend war.