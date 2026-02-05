Noch sind es etwa eineinhalb Monate, bis sich vom 16. bis 20. März die Schüler im Ilm-Kreis für ihre weiterbildende Schule anmelden können. Um vorab für diese Entscheidung eine Hilfe anzubieten, hatte das Ilmenauer Gymnasium „Am Lindenberg“ rechtzeitig und gleich zweimal in relativ kurzer Folge zu einem Schnuppertag und zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, um dabei die Schule und ihr Profil zum Kennenlernen zu präsentieren. Beide Events stießen auf großes Interesse und zogen zahlreiche Besucherinnen und Besucher an, wie die Bildungseinrichtung selbst mitteilt.