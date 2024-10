Die Kerwazeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Eine der letzten Kerwas ist die Lindenberger. Antrinken kann man schon am Donnerstag, 17. Oktober, ab 17 Uhr beim Feuerwehrverein Lindenberg in der Alten Schule. Es gibt es leckere Kerwaspeisen. Die Schumlacher Trachtler stecken schon seit Wochen in den Vorbereitungen und richten die vier Festtage von Freitag bis Montag aus. Los geht’s am 18. Oktober mit dem Fackelumzug, Treffpunkt an der Brücke mit anschließendem Fleckessen und Musik von den Schumlachern. Im Anschluss legt DJ Setter auf und das alles zum freien Eintritt. Samstag, 19. Oktober, gibt die traditionellen Standela mit den Schumlacher Trachtlern (im Bild) und ab 21 Uhr heizen „Echt stark“, die bekannte Partyband vom Kronacher Schützenfest, im Festzelt ein. Der Sonntag, 20. Oktober, startet nachmittags mit dem Familiennachmittag unterm Motto „Die Schumlacher unterwegs.“ Gegen 20 Uhr wird die Kerwa zu Grabe getragen. Und wer noch nicht genug gefeiert hat, ist am Montag ab 8 Uhr goldrichtig zum zünftigen Frühschoppen, auch alle Kartler sind eingeladen. Die Lindenberger Plaakerwa findet ihren Abschluss mit einem Mittagessen am Montag. Für Roulade mit Klößen wird Vorbestellung erbeten unter (036764) 70825 oder (0175) 9425734.