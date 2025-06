Seit März wird in der Lindenallee gebaut – und ein konkretes Ende ist noch nicht in Sicht. Der Ausbau des Fernwärmenetzes in der Straße sollte ursprünglich nach abschnittsweisen Sperrungen bis Ende Mai abgeschlossen sein. Nach Verzögerungen durch Probleme im unterirdischen Bauraum war von einer Fertigstellung bis Ende Juni oder Anfang Juli die Rede. Auch dieser Termin ist inzwischen überholt.