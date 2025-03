„Hier dürfen sie nicht durchfahren!“, ruft einer der Arbeiter auf der Baustelle in der Lindenallee einem Autofahrer zu. Der möchte abkürzen, ignoriert das Durchfahrt-Verboten-Schild und biegt in die Straße ein. Unverständnis bei den Arbeiter, die den Pkw beobachten, wie der Fahrer sich über die Baustelle schleicht. Seit dem 18. März ist die Lindenallee teilweise gesperrt. Denn die Meininger Stadtwerke bauen das Fernwärmenetz weiter aus. Deshalb ist die Lindenallee zwischen Charlottenstraße und Feodorenstraße bis Ostern voll gesperrt, danach folgt bis Ende Mai der Abschnitt zwischen Feodorenstraße und Bella-Aul-Straße. Ab Juni geht es in der Feodorenstraße weiter, wo eine halbseitige Sperrung bestehen wird, lediglich bei Fahrbahnquerungen ist eine kurzfristige Vollsperrung nötig. Parallel dazu werden auch Strom- und Trinkwasserleitungen erneuert. Alle Arbeiten sollen voraussichtlich bis Juni abgeschlossen sein.