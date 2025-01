Römhild (dpa/th) - Eine mehrere Hundert Jahre alte Linde ist im Landkreis Hildburghausen niedergebrannt, nachdem Unbekannte in einem Hohlraum des Baums Feuerwerkskörper gezündet hatten. Der etwa 500 Jahre alte Baum in Römhild stand laut Polizeimitteilung unter Denkmalschutz. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten der 15 Feuerwehrleute am Neujahrstag und entfachte die Flammen immer wieder. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ermittelt werde nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.