Lindau - Ohne die nötigen Einreisepapiere ist eine 20-köpfige peruanische Reisegruppe in einem Bus am Grenzübergang Hörbranz/Lindau erwischt worden. Die Bundespolizei stoppte in der Nacht zum Sonntag den Reisebus mit dem angeblichen Ziel Prag an der Autobahn 96, wie mitgeteilt wurde.