Die Beamten stellten das Pedelec sicher, um es von einem Gutachter untersuchen zu lassen. Der 14-Jährige war den Angaben zufolge weder mit einem Helm unterwegs noch verfügte das Fahrzeug über eine Beleuchtung. Gegen den Jugendlichen werde nun unter anderem wegen mehrerer Verstöße ermittelt, hieß es.