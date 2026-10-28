Ligapokal in England FC Liverpool nach Elfer-Krimi im Viertelfinale

Liverpool - Der FC Liverpool mit Nationalspieler Florian Wirtz steht nach einem Krimi gegen den FC Chelsea im Viertelfinale des englischen Ligapokals. Die Reds gewannen am Mittwochabend mit 6:5 (1:1, 1:1) nach Elfmeterschießen. Die Tore in der regulären Spielzeit hatten Morgan Rogers (Foulelfmeter, 40. Minute) und Cody Gakpo (Handelfmeter, 44.) erzielt, Wesley Fofana wurde für die Gäste zum Pechvogel, als er den achten Strafstoß in den Liverpooler Nachthimmel schoss. Der Verteidiger hatte bereits einen Elfer im Spiel verursacht.