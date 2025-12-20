Nebel, Nebel und nochmals Nebel. Bei Temperaturen von knapp über null Grad Celsius umhüllt am Freitagmittag dichter Dunst hartnäckig den Fellberg in Steinach. Gleichermaßen getrübt ist folglich der Blick auf den Hauptdarsteller an jenem bedeutenden Tag, die Fellbergbahn, die in den vergangenen Monaten in der Skiarena Silbersattel in Steinach errichtet wurde und nun offiziell in Betrieb gehen darf.