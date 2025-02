Erfurt (dpa/th) - In der Thüringer Justiz zeichnet sich ein weiteres Problem ab: Bei vielen Gerichtsgebäuden liegen die ersten Generalsanierungen bereits etwa 30 Jahre zurück. Die Bausubstanz der Häuser in den kommenden Jahren überhaupt in Schuss zu halten, wird nach Einschätzung des Justizministeriums deshalb eine Herausforderung werden.