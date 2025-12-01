Lieferprobleme: Forschungsreaktor kann auch 2025 nicht in Betrieb gehen

München (dpa/lby) - Anders als bislang erwartet wird der Forschungsreaktor FRM II der Technischen Universität München (TUM) auch in diesem Jahr nicht mehr in Betrieb gehen. Nach Angaben des Wissenschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen im bayerischen Landtag kann "zum aktuellen Zeitpunkt noch keine definitive Auskunft über den Zeitpunkt der erneuten Inbetriebnahme der Anlage erfolgen". Die Anfrage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Hintergrund sind weiterhin Lieferprobleme für den sogenannten Zentralkanal der Anlage. Er trägt als zentrales Bauteil des FRM II das Brennelement.