Basel - Für den Eurovision Song Contest in Basel gibt es bald weitere Eintrittskarten, auch für das Finale am 17. Mai. Die Plattform ticketcorner.ch schaltet den Verkauf am 27. März um 12.00 Uhr frei, wie der Gastgeber, das Schweizer Medienhaus SRG, berichtet. Kaufen kann nur, wer sich vorab angemeldet hat. Neue Registrierungen sind nicht mehr möglich.