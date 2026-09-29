Längst zur festen Tradition geworden sind die Treffen von Chören aus drei Sängerkreisen. Seit dreieinhalb Jahrzehnten gibt es diesen thüringisch-fränkischen Liederabend, zu denen im steten Wechsel in einen Ort in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und dem fränkischen Rhön-Grabfeld-Kreis eingeladen wird. 38 Lieder werden in dieser 34. Auflage zu hören sein. Eine Vielfalt an anspruchsvoller Chormusik dürfte dabei sicher auf dem Programm stehen.