Längst zur festen Tradition geworden sind die Treffen von Chören aus drei Sängerkreisen. Seit dreieinhalb Jahrzehnten gibt es diesen thüringisch-fränkischen Liederabend, zu denen im steten Wechsel in einen Ort in den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und dem fränkischen Rhön-Grabfeld-Kreis eingeladen wird. 38 Lieder werden in dieser 34. Auflage zu hören sein. Eine Vielfalt an anspruchsvoller Chormusik dürfte dabei sicher auf dem Programm stehen.
Liederabend in Jüchsen Vielfalt der Chormusik
Wolfgang Swietek 29.09.2026 - 18:30 Uhr