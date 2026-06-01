Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist für Mario Voigt nicht nur der Schlüssel für eine produktivere Wirtschaft, sondern auch ein Instrument für bessere politische Entscheidungen. Das betont Thüringens Ministerpräsident seit Monaten immer wieder mit Blick auf seine Regierungsarbeit. Nun sorgt der konkrete Einsatz von KI in einer aktuellen politischen Botschaft Voigts für Diskussionen.