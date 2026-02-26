Das Evangelische Gymnasium Meiningen (EVG) rollte in dieser Woche den roten Teppich aus für den Cheftrainer der Liechtensteiner Bobmannschaft. Frank Jacob, der seit 2017 als Sportlehrer an der Schule tätig ist, kommt mit einem stolzen Ergebnis aus den Olympiawettkämpfen der Zweier- und Viererbobs zurück. Am Ende stehen die Platzierungen 20 und 21 – ein Riesenerfolg für das kleine Fürstentum, dessen Qualifikation für die Winterspiele schon sensationell war.