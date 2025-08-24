«Liebestod» und Co Wagner-Musik lässt Filme flirren

"Der große Diktator" (1940)

In der Nazi-Zeit wurde Wagners Musik gezielt für Propaganda genutzt. Etwa vor 90 Jahren in Leni Riefenstahls Doku "Triumph des Willens", die eher ein NSDAP-Parteitagsglorifizierungsfilm ist und "Wach auf" aus der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" benutzt. Wagners klanggewaltige Tonsprache diente öfter den Nationalsozialisten, Thomas Mann nannte das Bayreuther Festspielhaus gar "Hitlers Hoftheater".

Der seherische Charlie Chaplin machte sich über all das lustig. Schon 1940 mimte er den judenfeindlichen Tyrannen Anton Hynkel (englisch: Adenoid Hynkel) in seiner Satire "Der große Diktator".

Den Wagner-Kult parodiert er in einer der vielleicht besten Szenen der Filmgeschichte: Hynkel tanzt zum flirrenden "Lohengrin"-Vorspiel mit einem Globus in seinem Arbeitszimmer. Mit Hingabe und selbstversunken hopst er herum. Größenwahnsinnig jongliert er mit der Weltkugel – bis sie zerplatzt.