Wittenberge - Die beiden früheren Bahnrad-Weltmeister Emma Hinze und Maximilian Levy haben geheiratet. "Wir haben etwas geschaffen, das es wert ist, für immer zu bleiben! Ich liebe dich", schrieb Hinze in einem Instagram-Beitrag, in dem Fotos von der Hochzeit im brandenburgischen Wittenberge zu sehen sind. Levy kommentierte den Beitrag mit einer Liebesbekundung: "Dich zu lieben, liegt in meiner DNA."