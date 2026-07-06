Auch Serienadaptionen spielen eine wichtige Rolle. "Es gibt gerade Serien, die Romance befördern. Es geht um Liebesgeschichten. Es ist spannend und unterhaltsam. Die Leute wollen dem Alltag entfliehen. So kommt alles zusammen und Romance ist gerade ein sogenanntes Hype-Genre", sagt Verlagsleiterin Schulze. Doch sie ist überzeugt: Hinter dem Hype steckt mehr als ein viraler Moment. Romance habe schon immer existiert - TikTok habe dem Genre nur eine neue, sichtbare Bühne gegeben.

Dass diese Sichtbarkeit nun auch im stationären Buchhandel ankommt, zeigt "The Naughty Chapter". "Ich glaube, ein Ort, an dem sich Romance-Leserinnen und Fans wohlfühlen und ausschließlich dieses Genre bekommen, ist einfach eine tolle Sache", sagt Schulze. Eine Community, die online gewachsen ist, sucht nun zunehmend den analogen Raum: den Buchladen um die Ecke und Gespräche über Lieblingscharaktere mit jemandem, der das gleiche Buch gelesen hat.

Die Vielfalt macht den Unterschied

Dass Romance ein ganzes Ladenkonzept trägt, liegt auch an der Bandbreite des Genres. Vom leichten Beach Read bis hin zu epischer Fantasywelt mit Magie und fremden Kreaturen: Die Subgenres sind so vielfältig wie ihre Leserinnen. "Es gibt so viele Subgenres, dass eigentlich jeder was findet", sagt Schwabe. "Es sind einfach Geschichten, in denen man sich verlieren kann, in denen man sich verlieben kann. Und man weiß bei den meisten einfach, dass es ein Happy End gibt."

Auch Kundin Laura bringt es auf den Punkt: "Es hat meistens ein Happy End. Das ist manchmal auch sehr tragisch, auch manchmal ein bisschen herzzerreißend und schwierig. Es kullern auch manchmal Tränen - aber es ist einfach eine Art Wohlfühloase." Verständlich, dass das etwas ist, was gerade viele Menschen suchen.