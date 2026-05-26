Ein 53 Jahre alter Mann aus dem Ilm-Kreis ist Opfer eines Betrugs in sozialen Netzwerken geworden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zunächst online Kontakt zu einer Frau aufgenommen. Im weiteren Verlauf geriet er an eine vermeintliche Partnerbörse. Dort wurde ihm vorgespiegelt, dass zunächst Geldbeträge gezahlt werden müssten, um reale Treffen zu arrangieren. Der Mann überwies daraufhin mehrfach Geld – insgesamt rund 10.000 Euro.