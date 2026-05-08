Die letzten paar Meter fallen ihnen richtig schwer. „Uns tut alles weh“, sagt Albert. Doch die Schmerzen haben sich gelohnt. Denn er und weitere elf Schüler der Suhler Paul-Greifzu-Schule haben eine große Herausforderung gemeistert: Sie haben in den vergangenen fünf Tagen 120 Kilometer des Rennsteigs erwandert. Am Freitagnachmittag, zum Tag der offenen Tür der Regelschule, wurden sie von ihren Mitschülern mit begeistertem Applaus empfangen.
Lieber sterben als wandern Suhler Schüler kämpfen sich über den Rennsteig
Anica Knies 08.05.2026 - 17:21 Uhr