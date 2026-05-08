Die letzten paar Meter fallen ihnen richtig schwer. „Uns tut alles weh“, sagt Albert. Doch die Schmerzen haben sich gelohnt. Denn er und weitere elf Schüler der Suhler Paul-Greifzu-Schule haben eine große Herausforderung gemeistert: Sie haben in den vergangenen fünf Tagen 120 Kilometer des Rennsteigs erwandert. Am Freitagnachmittag, zum Tag der offenen Tür der Regelschule, wurden sie von ihren Mitschülern mit begeistertem Applaus empfangen.