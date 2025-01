Das Studienresultat zeigt ein etwas anderes Bild: "Nach einem Blind-Date waren die Teilnehmenden etwas mehr von jüngeren Partnern angezogen, und dieser Trend galt gleichermaßen für Männer und Frauen", sagte Hauptautor Paul Eastwick von der University of California in Davis. Dies deute darauf hin, dass Männer und Frauen in einer Situation der ersten Annäherung jüngere Menschen ein wenig attraktiver finden - "ob es ihnen bewusst ist oder nicht".