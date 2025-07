Ist man zu Fuß oder mit dem Fahrrad am Grünen Band in Richtung Liebau unterwegs, begegnet man einer fast unberührten Natur, Sonnenblumenfelder, Weizenfelder säumen den Wegesrand. Der Mais steht im satten Grün. Kaum etwas erinnert an das Dorf Liebau im Süden des heutigen Landkreises Sonneberg, nur ein Gedenkstein und Gedenktafeln mahnen und halten die Erinnerungskultur wach.