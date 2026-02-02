Eine Farbenpracht ohnegleichen war beim großen Lichtmess-Umzug am Sonntagnachmittag in Jüchsen zu sehen, allein schon wegen der vielen unterschiedlichen Kostüme, zumeist Unikate. Originell die Ideen, mit denen die Karnevalisten aus dem Gastgeberverein, dem Jüchsener Karnevals Club (JKC), sowie Abordnungen aus vielen Vereinen der Region ihre Bilder umsetzten. Fast zwei Stunden zogen die Teilnehmer an der Tribüne auf dem Marktplatz vorbei, moderiert wie seit Jahren von Thomas Möller, der nun von seinem Sohn Lorenz Unterstützung erhielt.
Lichtmess-Umzug Jüchsen „Wenn Kindheitsträume aufersteh’n“
Wolfgang Swietek 02.02.2026 - 13:18 Uhr