Bereits zum 72. Mal fand in Jüchsen am Sonntag der Lichtmess-Umzug statt, der sicher zu den größten seiner Art in Südthüringen gehört. An Themen für die Wagen und Umzugsgruppen mangelte es nicht. Und „früher war mehr Lametta“ galt hier auch nicht – Konfetti zumindest lag genug auf den Straßen. Mario, Luigi & Co machten die Leute froh – Gleiches galt auch für die Piratentruppe, die ohne Schiff, dafür zu Fuß unterwegs war. (Foto: Wolfgang Swietek)