Zu diesem Zeitpunkt geht es auch mit dem Lichtmessmarkt am Katzbachhaus los: Von 10 bis 15 Uhr bieten Händler und Trödler hier beim Floh- und Trödelmarkt alles an, was man (vielleicht) gebrauchen kann: Altes und Neues, Nützliches und Deko. Auch Kurzentschlossene können ohne Anmeldung noch mitmachen, egal ob Händler oder Privatleute. Standgebühren gibt es in Oberkatz nicht und aufbauen kann man schon ab 8 Uhr. Infos gibt es bei Ortsteilbürgermeister Detlef Nicolmann unter Telefon (0151) 56 13 46 90.