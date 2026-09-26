Suhlerinnen und Suhler wollen am Montag, dem 28. September, um 18 Uhr mit einer Lichterkette ein Zeichen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung setzen und gemeinsam gegen den Rechtsruck im Land demonstrieren. Das teilen Anke Geier von „Wir in Suhl – vielfältig und tolerant“ und Robert Proske, von „Fridays for Future“ Suhl mit. Unter dem Motto „Zeit zum Handeln“ hoffen sie auf eine breite Beteiligung an der Demonstration.