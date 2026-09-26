Suhlerinnen und Suhler wollen am Montag, dem 28. September, um 18 Uhr mit einer Lichterkette ein Zeichen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung setzen und gemeinsam gegen den Rechtsruck im Land demonstrieren. Das teilen Anke Geier von „Wir in Suhl – vielfältig und tolerant“ und Robert Proske, von „Fridays for Future“ Suhl mit. Unter dem Motto „Zeit zum Handeln“ hoffen sie auf eine breite Beteiligung an der Demonstration.
Lichterkette in Suhl „Zeit zum Handeln“
Redaktion 25.09.2026 - 09:51 Uhr