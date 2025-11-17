Zum Lichterfest hatte der Dorfgemeinschaftsverein Unterkatz Einwohner und Besucher am Wochenende eingeladen – am Samstag fanden sich Jung und in der Dorfmitte am Bürgerhaus ein. Die Feier begann am Abend mit der Martinsandacht in die evangelische Dorfkirche. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Gäste teil, darunter viele Kinder, um dem Brauchtum um den Martinstag zu gedenken. Im Anschluss daran startete der traditionelle Laternenumzug. Die Kinder zogen nach Einbruch der Dunkelheit unter Begleitung mit Laternen und Fackeln durch das ganze Dorf.