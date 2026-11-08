Lichterfest Indische Pilgerstadt stellt Millionen Öllämpchen auf

Ayodhya - Die indische Pilgerstadt Ayodhya hat am Vorabend des hinduistischen Lichterfests Diwali mit Millionen aufgestellter Öllämpchen ein riesiges Lichtermeer inszeniert. An den Ufern des Flusses Saryu seien diesmal etwa 3,6 Millionen Diyas - einfache handgefertigte Öllampen aus Ton oder Kupfer - und damit gut eine Million mehr als beim "Weltrekord" im vergangenen Jahr aufgestellt worden, berichteten die Nachrichtenagentur PTI und andere indische Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der Regierung des Bundesstaats Uttar Pradesh.