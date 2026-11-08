Lichterfest Indische Pilgerstadt stellt Millionen Öllämpchen auf

Lichterfest Diwali

Diwali ist eines der wichtigsten Feste im Hinduismus, es ist in der Bedeutung ähnlich wie Weihnachten für viele Menschen in Deutschland. Familien kommen zusammen und tauschen Geschenke aus. Sie ehren Lakshmi, die Göttin für Reichtum und Prosperität. Beim Fest wird auch der Sieg des Guten über das Böse gefeiert - oder eben der Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Es wird auch von Hindus in anderen Ländern wie etwa Nepal oder Sri Lanka begangen.