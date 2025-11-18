Rund 300 große und kleine Besucher sind am vergangenen Freitagabend zum diesjährigen Lichterfest im Sonneberger Stadtpark zusammengekommen. Die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr noch im Wolkenrasen stattfand, wurde auch diesmal wieder von der Stadtteilrunde organisiert. Zu dieser gehören das Bürgerbüro Innenstadt – im Bildungsträger der Werkstatt Bildung und Medien, kurz WBM, in der Juttastraße – , die Stadt Sonneberg, der Kindergarten Spatzennest, die Bürgerschule, die Geschwister-Scholl-Schule und der Verein Brücken bauen.