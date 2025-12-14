Lichterfest In Gedanken auch in Sydney – Chanukka in Erfurt

Erfurt (dpa/th) - Die öffentliche Feier zu Beginn von Chanukka in Erfurt stand unter dem Eindruck des Anschlags auf das Fest im australischen Sydney. "Eigentlich wollte ich von Freude sprechen, von Mut und Aufbruch, aber die Nachricht von dem heutigen Anschlag auf eine Chanukka-Feier in Sydney hat uns zutiefst erschüttert", erklärte Olga Olejnik aus dem Vorstand der Jüdischen Landesgemeinde Erfurt. Auch Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) sprach gleich zu Beginn über die Terrortat: "Unsere Gedanken gehen nach Sydney", sagte er auf der Feier.