Der Bundestags-Wahlkampf nimmt eineinhalb Wochen vor der Wahl auch in Südthüringen Fahrt auf. An die 400 Besucher und AfD-Sympathisanten folgten am Dienstagabend im Saal Simson des CCS der Einladung zu einem „Bürgerdialog“ mit dem hiesigen Direktkandidaten Robert Teske. In erster Linie allerdings waren die meisten wegen Landtagsfraktionschef Björn Höcke gekommen, der mit Jubelrufen und anhaltendem Applaus empfangen wurde und der nach seiner knapp 40 minütigen Rede mit Standing Ovations gefeiert wurde. Ab und an erschallten im Saal spontane „Alice für Deutschland“-Rufe.