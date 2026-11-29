18. Dezember: "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" (RTL)
Wer tritt die Nachfolge von Vorjahressieger Diego Pooth als "Christmas Dancing Star" an? Sechs Tanzpaare treten an. Die antretenden Promis sind Gustav Schäfer, Milano, Ross Antony und Sophia Thomalla, außerdem Oli.P und Yvonne Catterfeld, für die es eine Tanzpremiere auf Deutschlands bekanntestem Tanzparkett ist. Mit Tango, Jive oder Rumba sollen sie zu Liedern wie "Stille Nacht" bis "Jingle Bell Rock" Weihnachtsspirit aufs Parkett bringen. Durch den Abend führen Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi nehmen am Jurypult Platz.