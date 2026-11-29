19. Dezember: "Die große Maus-Show" (ARD) mit Esther Sedlaczek

In dieser Ausgabe der WDR-Familienshow wird im Ersten auf die Weihnachtsfeiertage eingestimmt. Christoph Maria Herbst ist diesmal Kapitän des Maus-Teams. Und Wincent Weiss bleibt Kapitän im Team Elefant. Gäste sind auch Dietmar Bär, Thomas Anders, Ella Endlich und Laura Karasek. Als Gäste sind zudem die amüsanten Zauberkünstler Siegfried & Joy dabei. Leon (8) freut sich auf Süßigkeiten an den Festtagen. Er liebt Schokolade und möchte alles darüber wissen. Paula (8) interessiert sich für Lachanfälle und befragt dazu die legendäre "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner. Sie hatte bei Livesendungen im Studio schon mehrmals mit Lachanfällen zu kämpfen.