Die Hüttengaudi am 29. Dezember wurde bewusst in überschaubarem Rahmen gehalten. Vereinsvorsitzender Hubert Kiesewetter erklärte, man sei mit der Anzahl der Besucher zufrieden gewesen. Die Veranstaltung zwischen 14 und 20 Uhr war für den Ort, den Verein und die dort lebenden Menschen organisiert worden, hat aber auch Reisenden eine Möglichkeit geboten, einen Stopp einzulegen. Für das leibliche Wohl sorgten Thüringer Spezialitäten vom Rost, eine dampfende Erbsensuppe, süße Leckereien sowie heiße und kalte Getränke. Ein besonderer Höhepunkt war die Feuerzangenbowle, die direkt vor Ort zubereitet wurde. Für musikalische Unterhaltung und heiße Rhythmen sorgte DJ M.