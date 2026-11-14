Ein neuer Mobilfunkmast, die angespannte Finanzlage der Stadt und ein Schwimmbad, in dem derzeit offenbar die Molche bessere Zukunftsaussichten haben als die Badegäste: Die Einwohnerversammlung am Donnerstag, 5. November, in Lichte hatte durchaus einiges zu bieten. Bürgermeister Uwe Scheler stellte sich erneut den Fragen der Einwohner. Im Mittelpunkt stand zunächst der geplante Ausbau des Mobilfunknetzes im Ortsteil Lichte-Geiersthal, über den ein Vertreter der Deutschen Telekom ausführlich informierte.