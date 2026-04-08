Seit vielen Jahren werden an der Staatlichen Regelschule Lichte Schülerlotsen beziehungsweise Verkehrshelfer ausgebildet. Aufgrund der unmittelbaren Lage der Schule an der stark befahrenen Bundesstraße B 281 kommt dieser Aufgabe eine besondere Bedeutung zu. Vor allem im Bereich der Schulbushaltestelle müssen zahlreiche Kinder täglich die Straße überqueren. Die Schülerlotsen sorgen hier für sicheres Geleit und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit im Schulumfeld.