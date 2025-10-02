 
In Lichte ist ein Mann angegriffen worden und hat dabei kurzzeitg das Bewusstsein verloren.

 
Lichte: Gemeinschaftlicher Angriff auf Kirmesbesucher?
Die Tat ereignete sich auf dem Kirmes-Heimweg. Foto: picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schmerzhaft endete der Heimweg für einen Besucher der Brutsackkermse im Neuhäuser Ortsteil Lichte in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend.

Nach eigenen Angaben stieß dieser in den frühen Morgenstunden in der Lichtetalstraße auf eine überschaubare Personengruppe. Fortfolgend wurde er derart zu Boden gestoßen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die zuständige Polizeidienststelle ermittelt in alle Richtungen und bittet mögliche Zeugen, sich über die bekannten Erreichbarkeiten zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg (03675/875-0) oder per E-Mail pi.sonneberg@polizei-thueringen.de entgegen.