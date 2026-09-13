Wehmut könnte gut der zweite Name sein dessen, was man gemeinhin als Tag des offenen Denkmals kennt. Am bundesweiten Aktionstag beteiligte sich der Landkreis mit fünf Angeboten in Mogger, Effelder, Haselbach und Steinach. Zumal ein Besuch der ehemaligen Zeichen- und Modellierschule in Geiersthal war angetan, Erinnerungen und Anekdoten an eine Vergangenheit, die so lange noch gar nicht her ist, zurückzuholen in die Gegenwart.