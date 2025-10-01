 
Licht-Sicht-Test Gut sehen, besser fahren

Unter dem Motto: „Gutes Licht! Gute Sicht!“ startet ab 1. Oktober 2025 die beste Zeit für Sicherheit mit der Verkehrssicherheitsaktion Licht-Sicht-Test ´25 in den Kfz-Meisterbetrieben.

 
Licht-Sicht-Test: Gut sehen, besser fahren
Auch im Landkreis Hildburghausen kann man bei seinem Auto testen lassen ob alle Lichter ordnungsgemäß funktionieren. Foto: privat

Die Eröffnung der Aktion Licht-Sicht-Test 2025 der Innung des Kraftfahrzeuggewerbes Südthüringen fand am Donnerstag, 25. September, für die Region Südthüringen in der Ahag mbH in Schleusingen mit Vertretern der Landespolizeiinspektion Suhl, der Dekra und des TÜV Thüringen statt.

„Verkehrssicherheit ist uns ein großes Anliegen, dafür ist es zwingend notwendig, dass die Fahrzeugbeleuchtung voll funktionsfähig ist und Fahrzeuge gut sichtbar sind“, erklärt Dominic Eisenbeiser – Obermeister der Kfz-Innung Südthüringen. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit liegt auch das Augenmerk der Polizei bei Verkehrskontrollen wieder mehr auf der Fahrzeugbeleuchtung. Vom 1. bis 31. Oktober ist die Polizei daher verstärkt im Einsatz und zieht Blender aus dem Verkehr.

„Im Mittelpunkt steht jedoch nach wie vor die Beleuchtung, denn nur mit der richtigen Beleuchtung können Autofahrer in der Dunkelheit vorausschauend und sicher fahren“, gibt Eisenbeiser zu bedenken.

Insgesamt neun Tests finden statt

Beim Licht-Sicht-Test werden die neun Bestandteile einer Fahrzeugbeleuchtung sowohl auf Funktion als auch auf richtige Einstellung nach den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung getestet.Überprüft werden: Fern- und Abblendlicht; Nebel-, Such-, Arbeits- und andere Zusatzscheinwerfer/-leuchten, Tagfahrlicht und Abbiegescheinwerfer; Rückfahrscheinwerfer; Begrenzungs- und Parkleuchten; Bremsleuchten; Schlussleuchten; Warnblinkanlage; Fahrtrichtungsanzeiger sowie Nebelschlussleuchte.

Sind keine Mängel vorhanden, wird eine Licht-Sicht-Test-Plakette vergeben. Diese signalisiert der Polizei bei Verkehrskontrollen: Licht ist geprüft. Zudem kann auf Wunsch eine Sichtprüfung vom Zustand der Wischerblätter, der Windschutzscheibe und der Flüssigkeitsstände durchgeführt werden.

Festgestellte Mängel können in der Regel zu den üblichen Kosten sofort behoben werden. Geht es jedoch in die sehr aufwändige Diagnose moderner Lichtsysteme, sind diese wie andere Fahrassistenzsysteme zu behandeln. „Für deren komplexe Einstellung vereinbaren unsere Mitgliedsbetriebe in Südthüringen deshalb gern einen separaten Werkstatttermin“, gibt Eisenbeiser an.

Mehr als jedes vierte Auto hat Probleme

Die Bilanz des Licht-Test 2024 zeigt, dass 25,3 Prozent der Autos Probleme mit der Beleuchtung haben (Vorjahr 27,4 Prozent). Dabei blendet knapp jeder zwölfte Autofahrer andere Verkehrsteilnehmer und gefährdet dabei nicht nur sich selbst, sondern auch andere.

Im vergangenen Jahr wurden demnach bei jedem vierten Fahrzeug Probleme mit der Beleuchtung entdeckt, das hat die Auswertung einer Licht-Test-Mängelstatistik des Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewebes (ZDK) ergeben.

Der Anteil der Blender, also der Fahrzeuge mit zu hoch eingestellten Scheinwerfern, lag mit 8,2 Prozent ähnlich hoch wie im Jahr 2023 (8,5 Prozent). Zu niedrig eingestellte Scheinwerfer mit zu kurzer Reichweite und eingeschränkter Ausleuchtung der Fahrbahn wurden in 7,4 Prozent der Fälle bemängelt (2023: 7,7 Prozent). Mit der rückwärtigen Beleuchtung hatten 7,8 Prozent Probleme (2023: 10,2 Prozent). Bei 16,8 Prozent war der Hauptscheinwerfer nicht in Ordnung (2023: 18,7 Prozent).

Die Statistik zeigt, wie wichtig Sicht und Sichtbarkeit für die Verkehrssicherheit sind. Daher sind alle Autofahrer aufgerufen, gerade im Herbst und Winter ihre Fahrzeugbeleuchtung regelmäßig zu überprüfen und Defekte zeitnah abstellen zu lassen.

Millimeter können entscheidend sein

Bei der Einstellung eines Scheinwerfers kann bereits eine Abweichung von einem Millimeter einen Sichtverlust von mehreren Metern oder das Blenden von entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern verursachen. Solche Fehleinstellungen müssen erkannt und behoben werden, denn gerade in der dunklen Jahreszeit stellen mangelhafte Beleuchtungsanlagen ein zusätzliches Verkehrsrisiko dar.

Es ist also dringend notwendig, dass Fachleute in den Werkstätten jedes Jahr erneut prüfen, ob das Fahrzeuglicht richtig funktioniert und eingestellt ist. „Nur wenn Brems- und Rücklichter funktionieren, haben andere Verkehrsteilnehmer die Chance rechtzeitig zu reagieren und damit Unfälle zu vermeiden“, betont Dominic Eisenbeiser.

Die gute Beteiligung der letzten Jahre zeigt, dass der Licht-Test bzw. neu seit diesem Jahr der Licht-Sicht-Test nach wie vor eine überaus wichtige Aktion für Autofahrer und Werkstätten ist, die zur Sicherheit im Straßenverkehr aber auch im Fuß- und Radverkehr beiträgt, so Dominic Eisenbeiser – Obermeister der Kfz-Innung Südthüringen. Und mitmachen lohnt sich gleich doppelt, denn auch in diesem Jahr gibt es zur Aktion Licht-Sicht-Test, auf www.licht-test.de ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Licht-Test

 
Der Licht-Sicht-Test wird gemeinsam vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggwerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW) organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Aus der größten Verkehrssicherheitsaktion, dem Licht-Test, den es bereits seit 1956 in Deutschland gibt, wird in diesem Jahr der Licht-Sicht-Test. Mitgetragen wird dieser von tausenden Innungsbetrieben des Kfz-Gewerbes in Deutschland, die seit diesem Jahr auf Wunsch im Aktionsmonat Oktober auch die Frontscheibe sowie Wischerblätter auf Schäden prüfen oder auch Halogenlampen gegen sparsame effiziente LED-Lampen austauschen.

 
 