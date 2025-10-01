Licht-Sicht-Test: Gut sehen, besser fahren

Millimeter können entscheidend sein

Bei der Einstellung eines Scheinwerfers kann bereits eine Abweichung von einem Millimeter einen Sichtverlust von mehreren Metern oder das Blenden von entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern verursachen. Solche Fehleinstellungen müssen erkannt und behoben werden, denn gerade in der dunklen Jahreszeit stellen mangelhafte Beleuchtungsanlagen ein zusätzliches Verkehrsrisiko dar.

Es ist also dringend notwendig, dass Fachleute in den Werkstätten jedes Jahr erneut prüfen, ob das Fahrzeuglicht richtig funktioniert und eingestellt ist. „Nur wenn Brems- und Rücklichter funktionieren, haben andere Verkehrsteilnehmer die Chance rechtzeitig zu reagieren und damit Unfälle zu vermeiden“, betont Dominic Eisenbeiser.

Die gute Beteiligung der letzten Jahre zeigt, dass der Licht-Test bzw. neu seit diesem Jahr der Licht-Sicht-Test nach wie vor eine überaus wichtige Aktion für Autofahrer und Werkstätten ist, die zur Sicherheit im Straßenverkehr aber auch im Fuß- und Radverkehr beiträgt, so Dominic Eisenbeiser – Obermeister der Kfz-Innung Südthüringen. Und mitmachen lohnt sich gleich doppelt, denn auch in diesem Jahr gibt es zur Aktion Licht-Sicht-Test, auf www.licht-test.de ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Licht-Test



Der Licht-Sicht-Test wird gemeinsam vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggwerbe (ZDK) und der Deutschen Verkehrswacht (DVW) organisiert. Schirmherr ist der Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Aus der größten Verkehrssicherheitsaktion, dem Licht-Test, den es bereits seit 1956 in Deutschland gibt, wird in diesem Jahr der Licht-Sicht-Test. Mitgetragen wird dieser von tausenden Innungsbetrieben des Kfz-Gewerbes in Deutschland, die seit diesem Jahr auf Wunsch im Aktionsmonat Oktober auch die Frontscheibe sowie Wischerblätter auf Schäden prüfen oder auch Halogenlampen gegen sparsame effiziente LED-Lampen austauschen.



