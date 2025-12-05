Legt sich die Dunkelheit über Suhl, dann verwandelt sich das Grundstück von Dajana Otto und Steven Minarzik täglich in einen Weihnachtswundergarten. Dieses Leuchten, Funkeln, Glitzern und Blinken, dieser warme Schein von rund 30.000 LED-Lichtern ist eine Augenweide, die die Herzen sofort mit Freude erfüllt, sobald man von der Meininger Straße aus die Bahnunterführung passiert. Fast schon magisch ist die Anziehung hin zum Haus am Hang An der Hardt 3. Schließlich ist das, was Familie Otto-Minarzik dort entstehen lassen hat wohl kaum zu überbieten.